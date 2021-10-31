未來一周天氣出爐，中央氣象局表示，將有2段式變化，周三前受東北風影響，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，下周日前後可能又有鋒面通過，天氣將轉變，氣象達人彭啟明在臉書表示，溫度將有比較明顯的降幅，北部低溫有機會下探15-16度。

又有鋒面要來？ 氣象局最新說明｜2021.10.31

明(11月1日)東北風影響，基隆北海岸、台灣東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

未來一周天氣將有２段式變化。(圖/氣象局)​

10月31日至11月1日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二、周三(11月2日、3日)東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地也偶有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；由於3日華南水氣東移，水氣略增，北部地區亦有局部短暫雨；氣溫上，迎風面感受較涼，其他地區溫暖舒適。

周四至周六(4日至6日)隨著北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，周四華南水氣東移，周五北部海面附近有鋒面生成，周六將逐漸接近台灣，這三天台灣周圍水氣仍偏多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫雨；南風再起，周五、周六溫度將略回升，北台灣白天有機會溫暖一些，不過溫度回升的幅度需視鋒面離台灣的遠近而定。

下周日(7日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨；由於後期模式變化仍大，鋒面通過的時間以及其後冷空氣強度亦有不確定性。彭啟明在臉書表示，預計下周日在冷空氣前方有新的鋒面形成，並快速通過台灣上空，為典型冷鋒過境，全台都有一波降雨，降雨過後溫度將有比較明顯的降幅，北部低溫有機會來到15-16度。

11月8日至10日東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。