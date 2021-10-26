氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，20號颱風「瑪瑙」明天將增強為中度颱風，朝日本東方海面前進，離台甚遠、無侵台機率。近日天氣方面，氣象專家吳德榮表示，周四、周五東北季風略增強，北台灣高溫26度、低溫下探19度，驟降7度，周六開始至下周一水氣增加，大台北東側、東半部有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，位於台灣東南東方近2000公里遠的第20號颱風「瑪瑙」，增強為中度颱風的時間稍往後延至明天(27日)，路徑會從日本南方海面向北緩慢穿過太平洋高壓，進入西風帶後再轉向東北加速，呈現大迴轉，離台甚遠、無侵台機率。今年是否還有颱風侵台可能？氣候統計資料顯示，西北太平洋11、12月平均仍有3、4個颱風生成的機率，但侵台的機率已微乎其微。

近日天氣方面，吳德榮表示，本周皆是東北季風的天氣型態，但大致都是東雨西晴，今明(27日)兩天東北季風略減弱，水氣稍轉乾，白天高溫略升，夜間仍偏涼；東半部及大台北東側近山區仍有局部短暫雨的機率，中南部山區午後偶有零星短暫雨，日夜溫差大。

吳德榮表示，周四、五(28、29日)東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部偶有零星短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；些微冷空氣南下，北台灣夜間低溫微降，白天高溫變化不大。周六至下周一(30至11月1日)水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。

氣象局也表示，周三至周六東北風影響，北台灣高溫約26度，低溫則下探19度，驟降7度；中南部高溫30、31度，早晚仍涼，注意日夜溫差大，適時添加衣物。