市場預期美國聯準會將提早升息，時間點最快落在明年7月，央行總裁楊金龍今天表示，台灣升息有3條件，但須特別考量資金移動，避免大量資金湧入，暗示台灣不會早於美國等主要國家升息。

立法院財委會今天邀請中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮等相關部會首長專題報告「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」，並備質詢。

立委也相當關注台灣通膨情勢及利率決策，國民黨立委曾銘宗詢問，原本市場預期美國聯準會最快2022年底升息，最新預測已經提前至明年7月，台灣最快何時會升息。

楊金龍回答，現在談的美國聯準會升息時間點，都是市場預期，只是市場認為時間可能往前調整；至於台灣，升息須考量3條件，一是物價上漲率與通膨未來展望，二是周遭主要國家升息情況，三是台灣紓困振興情形。

楊金龍特別提到，主要國家升息會引起資金移動，而台灣目前資金也算多了，要注意避免因國外情況導致資金大量湧入，因為資金水位過多，房地產、資產價格、匯率都會受影響。暗示台灣為了避免升息導致資金湧入，升息腳步不會早於美國等主要國家。

楊金龍對於台灣物價情勢，也表示物價上漲是短期現象，物價還是蠻穩定，沒有通膨問題；他會前接受媒體聯訪時也表示，台灣物價上漲與油價有關，但是通膨沒有失控。

至於房價，楊金龍解釋，美中貿易衝突後，台商回台投資增加，隨後COVID-19疫情來襲，台灣出口強勁，再次拉抬投資，使得國內工業用地、商業不動產價格接連上漲，進而帶動土地價格，房價就會上漲，「我認為房價上漲部分有它的基本面，最主要是投資出口增加」。

曾銘宗詢問，假如房價繼續飆漲，央行是否會祭出第四波選擇性信用管制，楊金龍回答，央行將滾動式檢討。

央行日前要求銀行對第二戶以上房貸利率進行差別定價，曾銘宗也關注換屋族的權益，要求央行對換屋族應有過渡條款；楊金龍表示，會來研究看看。（編輯：郭無患）1101101