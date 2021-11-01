鋒面加上入秋最強冷空氣接力報到，氣象局表示，周六鋒面逐漸接近台灣，但周四起華南水氣就開始東移，水氣偏多，因此周四到周六北部、東半部都有雨，周日開始鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，中部以北及東半部持續降雨至下周三(10日)，等於連7天都在下雨。天氣風險分析師賴忠瑋更表示，周日冷空氣南下，北部、東北部低溫下探15至16度。

氣象局預報顯示，周四至周六（4日至6日）北方高壓東移出海，連續多日早晚涼的東北風天氣暫告一段落，但周四華南水氣東移，周五北部海面附近有鋒面生成，周六逐漸接近臺灣，這三天台灣周圍水氣仍偏多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨；氣溫部分，南風再起，周五、周六溫度將略回升，北台灣白天有機會回暖一些。

氣象局表示，周日（7日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，下周一至下周三(8至10日)東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。由於後期模式變化仍大，鋒面通過的時間以及其後冷空氣強度仍有不確定性存在。

賴忠瑋今天也在臉書上指出，周日晚起一波較強冷空氣南下接近台灣，冷空氣前方則會有結構較完整的鋒面雲系先抵達，中部以北、東部會先有一波雨勢。冷空氣南下後也會讓氣溫明顯下降，有機會讓北部、東北部的低溫下探到15至16度。

至於近日天氣，氣象局表示，今天到周三（3日）東北風影響，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地也偶有零星降雨，其他地區多雲到晴，周三北部亦有降雨；氣溫上，迎風面感受較涼，其他地區溫暖舒適。