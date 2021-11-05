中央氣象局表示，明(6日)滯留鋒面通過，台灣北部、東部地區及馬祖有局部短暫陣雨，7日會受到東北季風增強氣溫略降，緊接著周日晚上開始，北方冷空氣大舉南下，下周一起全台氣溫驟降，且影響時間長，一直到下周五都偏冷。不排除這波冷空氣達冷氣團等級，周三、周四(10日、11日)為最冷時刻，低溫下探14度，空曠地方更可能下探至12度。

明天(6日)隨著鋒面通過，北部及東半部地區天氣會變得有點不穩定，有局部短暫陣雨出現。溫度方面，北部及東北部地區高溫略降，仍有27、28度，花東地區約29度，中南部地區感受較悶熱，32、33度，各地清晨低溫21至23度，所以還需留意日夜的溫差變化。

7日以後東北風稍增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。而8日、9日入秋以來最冷空氣南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦較涼；華南雲雨區東移影響，北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

模式溫度指標預測未來第1週及第2週氣溫。（圖／翻攝自中央氣象局）

根據中央氣象局今(5日)發布的「月長期天氣展望」報告顯示，模式溫度指標預測，未來第1週期初溫度明顯高於氣候平均值，之後持續下降，於第1週期末達最低溫，第2週起氣溫逐漸回升至略低於氣候平均值並維持至第2週期末。

雨量指標顯示，未來兩週降雨訊號偏弱，唯2週期末部份預報成員降雨訊號較強。本期溫度與雨量指標各預報成員分散度大，預報不確定性較高。

雨量指標顯示未來兩週降雨訊號。（圖／翻攝自中央氣象局）