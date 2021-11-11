防疫指引昨（10日）再放寬，百貨賣場可試吃、化妝品可試用，遠東SOGO台北店34周年慶今（11日）開打立刻受惠，早上10時30分忠孝館館外大約排了超過700人，超市已從B2排到1F，還有人想進館，工作人喊說「塞爆了，暫不開放進場」，至11時開門已破千人，人氣超旺！

SOGO台北店周年慶首日11時開門已破千人，人氣超旺。（郭家崴攝）

SOGO台北店周年慶首日11時開門已破千人，人氣超旺。（郭家崴攝）

SOGO董事長黃晴雯說周年慶有商品力、服務力和振興五倍券推動力，看好業績表現可達標：「SOGO的生日是11月11日，是雙11的始祖，首日業績目標11億元。」與去年持平。全台7店業績目標110億元，較去年成長1.8％，SOGO istore 線上購物要10倍成長。

SOGO台北店周年慶首日11時開門已破千人，人氣超旺。（郭家崴攝）

被問到雙11電商出手也很殺要如何應戰，黃晴雯說SOGO做了34年雙11，歡迎其他業者加入SOGO，她認為國內的雙11是SOGO帶起來的，電商雙11跟SOGO撞期很多年了，去年SOGO周年慶業績108億元創歷年新高，對消費者來說哪裡做雙11不重要，重要的是哪裡的商品最好康、服務最好、數位最創新。

黃晴雯穿紅色長禮服扮「魔法女王」，營業總經理汪郭鼎松（左）、行政總經理杜金森（右）則巧扮成魔術師。（郭家崴攝）

由於SOGO釋出限量優惠當誘因，3C部分，昨晚21時由20多歲王小姐搶頭香，漏夜排隊14小時搶購iPhone 13拿3000禮券，限量30台在開門前被掃光，王小姐的朋友簡小姐排HomePod mini，限量20台在開門前也秒殺。化妝品方面，50多歲的新店澎小姐搭第一班捷運跟朋友會合，6時多排雅詩蘭黛限量500組的「小棕瓶」東後發燒組，還說禮拜六要再買資生堂百優乳霜。

黃晴雯穿紅色長禮服扮「魔法女王」，營業總經理汪郭鼎松（左）、行政總經理杜金森（右）則巧扮成魔術師。（郭家崴攝）

黃晴雯因應「魔法主題」，今年來店禮是哆啦A夢魔法代言人，台北店共14款哆啦A夢來店禮，她穿紅色長禮服扮「魔法女王」，營業總經理汪郭鼎松、行政總經理杜金森則巧扮魔術師，她說忠孝館和復興館改裝後帶來「空間魔法」，也帶來商品折扣、數位創新。

SOGO忠孝館1樓化妝品區人潮滿滿。（郭家崴攝）

看到今天天氣放晴，黃晴雯說疫情期間大家很辛苦也很悶，全民留在國內消費，振興五倍券的收券表現相當不錯，預計今年全台7店會較去年三倍券收益逾2倍，三倍券吸引超過40萬人次消費，今年會超過50萬人次。

SOGO忠孝館1樓化妝品區人潮滿滿。（郭家崴攝）

因應天氣轉冷，羽絨冬被下殺2.3折，黃晴雯說寒冷冬天是零售業提供溫暖的時候，這兩天有不少消費者詢問保暖衣物、棉被、小家電，看到保暖商機爆發。

SOGO忠孝館1樓化妝品區人潮滿滿。（郭家崴攝）

看到一早人潮滿滿，黃晴雯說工作人員都拉好防疫動線，架設實聯制的標示牌，讓主顧排隊安全也安心，今起至22日祭出化妝品/保養品/香氛單日單櫃滿6000送800等優惠，SOGO istore 線上購物同步可開搶最夯美妝組合；國泰世華首度10%回饋無上限，女裝/女鞋/男裝、鍋具寢飾滿6000送 600；下載SOGO APP立享6500元電子折價券國際精品滿2萬送2000。