花蓮分署解送周婦赴看守所管收。（法務部行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮周婦欠稅不繳，當庭簽收管收票。（法務部行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮71歲周婦開設10多家虛設的保險代理人公司，開出面額高達11餘億元不實發票給保險公司抵稅，從中收取發票面額15-20％的不法利益，並收購人頭支薪逃漏稅遭查獲，須繳還3860萬元綜合所得稅併課罰鍰，未料她火速移轉不動產並將存款提領一空，脫產又「喊窮」，卻暗中放高利貸，討債手段凶狠，被行政執行署花蓮分署向法院聲請管收獲准。

周婦是花蓮分署近年列管滯欠大戶，2000年起開設10多家虛設保險代理人公司，陸續販售總計高達11億多元面額的不實發票給保險公司，作為扣抵進項稅額，並收取發票面額15％至20％的不法利益。

周婦為規避繳稅，在花蓮地區收購多達668位人頭擔任「幽靈員工」及股東，製作不實薪資、股東盈餘分配等費用成本支出，以逃漏稅捐。2007年遭法務部調查局東部地區機動工作站查獲，函請稅捐稽徵機關需補課所得稅與罰鍰，合計約3860萬元。

案發後周婦火速將名下位於花蓮縣及台北市中山區，市值逾億元的17筆不動產，贈與自己的親人或賣給第三人，又將銀行2232萬餘元存款全數轉出或提領一空，卻拒絕繳納欠稅。

她向執行人員稱「沒錢繳稅，靠年金度日」，調查人員卻發現，周婦暗地從事「私人放款」，收取高額利息，甚至還到債務人家中凶狠討債，放款金額約372萬元。

經花蓮分署行政執行官訊問後，仍拒絕提出清償計畫，執行官以其有「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等事由，昨依法向花蓮地院聲請管收獲准，送至花蓮看守所執行管收3個月。