林姓男子服志願役1年多，因酒駕車禍遭記2大過、核定不適服退伍。由於林男服役未滿4年，軍方提告向林男及其父親求償8萬餘元，林男抗辯自己是因公受傷，右眼失明無法工作，反控軍方刁難，但台北地院行政訴訟庭不採信，判他應該賠錢，可上訴。

林男原為陸軍第2210梯在訓新兵，新兵訓練期間報名轉服志願役，自2016年3月7日起生效，應服役至少4年，林男父親則為連帶保證人。林男因酒駕事件，2016年間被核定「考績丙上」不適服，自隔年4月1日退伍生效。

由於林男服志願役未滿4年，國防部陸軍司令部因此通知林男繳納賠款8萬2924元，但3個月期限屆滿後，林男完全沒付錢，陸軍關渡地區指揮部因此提起行政訴訟，請求林男、林父連帶賠償這筆錢。

林男抗辯，他在上班途中發生車禍，酒駕部分已獲不起訴處分，連長卻到醫院求他簽名退伍。他是因公受傷，車禍還造成他右眼失明、無法工作，軍方卻一直刁難他，沒有給他一個公平合理的對待，反而記他2支大過讓他不適任，還要他賠錢，並不合理。

軍方解釋，林男是2016年9月6日晚上在台北市某KTV喝酒，隔天早上騎機車上班發生車禍，經酒測濃度為0.13毫克而被送辦，雖然該案最後不起訴，但林男酒駕仍有行政違失情事。

法官認為，林男若不服「考績丙上」處分，當時就應提起行政救濟程序，但他沒有這麼做，因此無法採認林男的抗辯，判林男及林父應連帶賠償8萬2924元。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障