雲林麥寮許姓高麗菜農17日一早雇工要採收，卻發現整片菜園沒半顆高麗菜，當時田間還有7、8人正在收成，憤而報警處理，同時自製告示牌強調「不開放自採」。（中央社提供）

雲林縣麥寮鄉一名許姓農民17日前往高麗菜田時，竟發現有11名阿公阿嬤在偷割，報警處理後，犯案民眾卻說以為是高麗菜棄收，才來割免錢的，甚至還有人從外縣市趕來搶便宜，讓許姓菜農心情五味雜陳。

據了解，雲林縣麥寮鄉麥津村許姓農民種植約8分地高麗菜，17日約菜販前往田裡估價，孰料，到場一看竟發現整片田「空蕩蕩」，近2萬多顆高麗菜全被偷光，甚至當下民眾正在開心割高麗菜，氣得他立刻報警處理。

警方獲報後，循線追查逮捕11名民眾，都是上了年紀的婆媽與大叔，他們坦承採割高麗菜，供稱以為高麗菜棄收，心想丟在田裡很浪費，才會「不告而採」。

許姓農民表示，此批高麗菜種植約70天，因天氣不穩定加上蟲害，生長情況並不好，才遲未採收，這幾天連絡菜販看菜，希望便宜出售減少損失，沒想到17日清晨5點多到田裡，竟發現高麗菜已幾乎被採割一空，現場還有近10名民眾在割菜，讓他氣得不知如何是好。

許姓農民無奈指出，他花了2、30萬元種植這批高麗菜，估計1分地可收4000公斤、約3000顆，8分地有2萬多顆，現在平地高麗菜價格雖不高，但1顆還可賣10餘元，扣除爛掉的，還可賣得1、20萬元，現在都被偷了，連成本都打不平。

許姓農民質疑16日就有人來盜採，否則2萬多顆高麗菜數量龐大，不是少數幾個人就能採完，警方調查後發現16日的確有不少民眾以為這片高麗菜田開放供人免費採，口耳相傳後還有人特地從外縣市趕來，人數至少百人以上，目前調閱農田附近工廠的監視器釐清案情。