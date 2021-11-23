莊凱勛和黃秋生、蔡凡熙一同主持LIVE TV、東森實境節目《開著餐車交朋友2》，從小看港片長大的莊凱勛，對黃秋生在《鎗火》、《無間道》等動作片裡的形象深烙在心，笑說：「當初見到生哥時，覺得這人口袋是不是有槍？有一種距離感。」直到相處後，發現黃秋生不只會演戲，文學素養也很高，光墨寶拍賣價就10多萬起跳，直誇「氣場很強又很有才華」。

莊凱勛外型陽剛，蓄長髮想改變外界對他的既定印象。（陳俊吉攝）

莊凱勛首度接主持棒，當初因老婆生完第2胎坐月子時跟公司請假，恰巧受邀與黃秋生合作，他便二話不說馬上答應，「我很喜歡他的電影，只是沒想到是主持方式先合作」，也趁機讓觀眾看見不同領域的自己。

莊凱勛透露私下熱愛美食也會下廚。（陳俊吉攝）

莊凱勛首度嘗試主持實境節目，趁機讓觀眾看見不同領域的他。（陳俊吉攝）

莊凱勛眼中的黃秋生是個「好奇心很強的Big Boy」，對每個地方的建築、文學以及音樂都宛如好奇寶寶一樣，超感興趣。由於黃秋生個性直接、討厭做假，所以節目才能實境到爆，「因為他（黃秋生）覺得失敗就失敗，成功就成功，不要去顧那些綜藝效果或怕冷場，所以錄出來之後，連剪接師都看得很開心，覺得怎麼那麼韓綜」。

莊凱勛升格人父後，大量父親的角色找上門。（陳俊吉攝）

莊凱勛（左起）和黃秋生、蔡凡熙一同主持實境節目《開著餐車交朋友2》，私下也結為好友。（LIVE TV提供）

莊凱勛和黃秋生算忘年之交，2人演藝養成之路十分雷同，包括都是戲劇科班出身，都喜歡傳統戲曲，也都是演較寫實的戲，加上熱愛音樂、玩吉他，所以黃秋生從他身上彷彿看到年輕時的自己，不下一次地對他說「你很像以前的我」。

在《開著餐車交朋友2》大秀廚藝的他，私下熱愛美食也會下廚，大多以台菜為主，喜歡雞料理，但唯獨不吃螃蟹，他解釋20歲時開始學京劇，師事國寶級京劇武生李柏君，因為京劇的中國戲神為「田都元帥」，該神像嘴邊有螃蟹圖案，據悉拜戲神的供品中不能有螃蟹，所以他不吃螃蟹已20年。

談到未來計畫，已是2寶爸的莊凱勛，暫無第3胎計畫，他升格人父後，近1、2年，大量爸爸角色找上門，但他不排斥，「我只會過濾角色會不會太像，如果太像我就會推掉」。

而他日前留著及肩長髮，表示上次留這麼長已是大學玩樂團時，入行20年來髮型幾乎跟著戲走，10部作品有6、7部都是寸頭，自己看了都很膩，所以嘗試改變，也希望改變觀眾對他在銀幕上的既定印象。

他說：「台灣普遍對角色想像太薄弱，好像陽剛的找凱勛，比較斯文的找小莫（莫子儀），所以我就把頭髮留長，帶領大家想像。」剛好接下來的戲劇邀約也適合長髮，目前工作已排到明年的春天。

黃秋生與莊凱勛、蔡凡熙主持的《開著餐車交朋友2》每周五中午12點在LINE TV全網獨播，每周六晚10點在東森綜合台播出。