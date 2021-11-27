南非新變異株「Omicron」傳染力強，世界衛生組織（WHO）指出，該變異株有「容易重複感染」的特性，目前包括南非、香港、以色列、比利時皆傳出病例，荷蘭也有85名來自南非的旅客確診，尚未確認是否帶有Omicron變異株。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，如該國未來出現社區疫情，將會考慮列為「高風險國家」。

因應Omicron變異株疫情，疫情指揮中心昨（26日）宣布將南非等6國列為重點高風險國家，自該國入境者須採14天居家檢疫，須入住集中檢疫所14天，不適用春節檢疫專案。

Omicron變異株疫情是否會影響國內跨年或春節檢疫方案？莊人祥表示，希望在邊境防堵變異株，不要進入國內，就不需要啟動後續的防疫應變；但如果國內出現本土病例，無論是否為Omicron變異株，也可能會有不同做法，會隨國際疫情變化而定。

究竟疫苗對於Omicron變異株的保護力是否下降，仍待一步研究。莊人祥提醒，完整接種後重症率降低非常多，打疫苗仍是必要的；新加坡研究顯示，80歲以上沒打疫苗者染疫死亡率為22％，完整接種者僅2.5％，70至79歲未接種者染疫死亡率為7.8％，已接種者為0.57％，皆相差10倍左右。