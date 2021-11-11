台積電確定要在高雄設廠，消息一出，預計設廠地區房價暴漲，民眾黨立法院黨團認為，此現象凸顯全台炒房盛行，呼籲政府正視囤房哄抬房價，盡速推動《囤房稅》修法，同時調查是否有違《公平交易法》聯合行為、不實廣告，或以《刑法》第251條囤積民生必需品規範來遏止。

民眾黨立委張其祿指出，台積電將在高雄設立7奈米、28奈米製程晶圓廠，預計2022年才動工，但台積電一宣布要去高雄設廠後，當地新建案馬上坐地起價，預售屋價格從每坪28萬至33萬元增加到每坪33萬至36萬元，尤其是鄰近楠梓加工區的地區，與去年房價相比漲幅高達1倍。

張其祿批評，2012年蔡英文總統在臉書發文：「你買得起房子嗎？」蔡政府執政5年後，房價依然高漲，民眾買房從夢想變成幻想，曾有教授簽完早鳥價訂單，豈料遇上炒房的建商，一開始說搞錯價格，逼迫實價登錄不實，後來甚至被逼著取消訂單。

張其祿質疑，現行房地產持有稅制不夠健全，地方政府為討好選民競相以較低稅率課徵土地及房屋稅，造成嚴重稅損，呼籲行政院盡速提出囤房稅版本。並搭配「統籌分配稅款或補助款的分配」，要求地方政府對房地產稅基進行與市價一致的合理調整。另外，調查是否有違《公平交易法》聯合行為、不實廣告，或以《刑法》第251條囤積民生必需品規範來遏止。

蔡壁如說，提高不動產持有成本，才能釜底抽薪，有效抑制炒房，房屋稅就是稅基乘上稅率，稅基和稅率要同時提高。財政部長蘇建榮和民進黨只講稅基調高，把責任推給地方政府，而中央財政部一再逃避責任，拒絕囤房稅提高稅率。

民眾黨團表示，目前立法院正在審議《囤房稅》，已有多位立委提出不同修法草案，呼籲除行政院盡快提出草案，朝野黨團應攜手合作通過《囤房稅》，以落實居住正義。