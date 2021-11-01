受到大陸政府加碼整治「煤超瘋」現象影響，大陸煤炭類期貨1日延續跌勢。其中，動力煤期貨主力2201合約1日收報跌停，收在每噸人民幣（下同）917.6元。自10月19日保供穩價政策全面落實以來，動力煤主力合約已連續九個交易日下跌。

陸媒金融界報導，動力煤期貨領跌焦煤、焦炭期貨。焦煤期貨主力2201合約1日收跌9％至每噸2164.5元，焦炭期貨主力2201合約收跌6.77％至每噸2897.5元。

自10月19日以來，大陸發改委祭出一系列政策持續主導市場情緒，從全力推進煤炭產能釋放、嚴厲查處炒作資本到研究實施價格干預，採取多種政策手段保供穩價，確保煤價回歸平穩。而自8月底開始的「煤超瘋」行情已大幅降溫，與10月19日的高點相比，截至11月1日收盤，動力煤、焦煤、焦炭期貨主力合約分別累計大跌53.7％、44.1％、37.5％。

大陸發改委微信公眾號10月31日發文，目前，煤炭中長期合約履約數據系統已經展開多輪測試與試運行，將於11月初上線，對中長協煤炭流向進行全程閉環監管。

另一方面，自1日結算起，動力煤期貨2202及之後交割的合約保證金將增至30％，焦煤及焦炭品種漲跌停板幅度調至15％，套期保值和投機交易保證金水準分別調整至15％與20％，其中2111、2112、2201合約投機交易保證金水準調整為30％。