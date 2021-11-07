前立委孫大千在臉書發表有關第三座液化天然氣接收站工程對於地球將造成兩個重大傷害之言論，中油今重炮回擊表示，該說法實在是危言聳聽，因為三接非但沒有「滅絕台灣唯一的藻礁生態系」，相反地，已完整保留大潭藻礁。此外，三接對於減碳、減煤、減空污亦有許多正面助益，孫大千顯然對藻礁還有許多不了解，願意協助他「做功課」，歡迎他來參觀大潭藻礁。

孫大千在臉書表示，三接工程將滅絕全球唯一的藻礁生態系，中油表示，大潭藻礁並非「台灣唯一」的藻礁，當然也不是「全球唯一」的藻礁生態系，台灣的石門、台東、澎湖都有藻礁，孫大千顯然對藻礁生態分布情形，了解有限，如果孫大千有意願，中油願意協助他「做功課」，陪同參觀三接工程。

中油指出，事實上，三接已施工近三年，大潭藻礁不但好好的且沒有滅絕，相反地，以保育類動物柴山多杯孔珊瑚而言，三接施工前，中油調查大潭藻礁有七十五個群體，三接施工後，有超過一百個群體，小燕鷗的復育成功率也大幅增加，且由於台灣中油保護得宜，小燕鷗還免於受到野狗的侵擾。中油不但保留了這裡的藻礁生態，還進一步積極保護、保育周邊整個生態。

至於孫大千所提三接興建將持續推升全球暖化趨勢，中油澄清，三接興建後以燃氣取代燃煤發電，正是為了加速減煤、減碳、減空污，並且可增加台電大潭電廠137億度燃氣發電，減碳效益達到600萬噸。同時，因為三接外推方案也完整地保留了大潭藻礁，環團認為藻礁能帶來500噸的固碳效益，自然也就一併保留了下來，因此三接對於減緩地球暖化有正面幫助，孫大千所言無憑無據，亦未經科學實證，實在是危言聳聽。