菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，稍早日本氣象廳宣布增強為今年第20號颱風「瑪瑙」，中央氣象局隨後也跟進「瑪瑙」颱風生成，同時中央氣象局最新的颱風預測路徑顯示，「瑪瑙」向北北西進行，未來將大迴轉往東北，朝日本東南方海面前進，距離台灣遙遠，無侵台機率。

瑪瑙颱風生成，路徑朝日本東方海面前進，對台無影響。(翻攝自中央氣象局)

氣象局表示，位於菲律賓東方海面、關島西方海面的20號颱風「瑪瑙」，清晨2時距離鵝鑾鼻東南東方約2200公里遠，未來朝日本東南方海面前進，對台灣天氣無直接影響。

今天天氣方面，氣象局表示，清晨東北季風影響，各地天氣較涼，北台灣低溫19、20度，其他地方21、22度，桃園以北及宜蘭持續有雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢較為明顯，其他地區則為零星短暫雨。

氣象局表示，今天白天起東北季風減弱，氣溫稍回升，桃園以北及宜蘭高溫23、24度，其他地方27至30度，降雨減少，剩下桃園以北、東半部地區及竹苗山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。