彰化市編號第1701號風景保安林命名活動，民眾回響熱烈。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

飛鷹盤旋的彰化市編號第1701號風景保安林，祕藏著網美景點一線天，還有錯綜通幽山林步道，更有聞名遐邇賞鷹亭台，南投林管處和地方社區等，催生首場保安林命名活動，有別以數字編號，取個響亮的名字連結在地感情，號召一起來命名、投票，年底將公布。

南投林區管理處副處長李志珉表示，編號第1701號保安林位於八卦山風景特定區，約219公頃，編為保安林主要增益八卦山自然景緻，提供休憩和涵養地下水源。生活在保安林周邊的社區，歷經數代與森林的情感連結，彰化化縣首場的保安林命名活動從此出發。

在地人說，這處保安林孕育豐富的生態、景觀，不僅灰面鵟鷹過境，還可以觀察到鳳頭蒼鷹、台灣松雀鷹等，是個鷹姿煥發的寶地。

桃源社區理事長曾福生更推薦一線天、三清宮和桃源里步道等，吸引外地遊客來尋幽探祕，清晨黃昏更有絡繹不絕在地人來爬山運動，一起來給他取個親切的名字，可以和歷史故事、自然特色等來連結，叫得更響亮，也凝聚在地感情，特別有意義。

這場許保安林一個在地名吸引3、400人參加活動，桃源里社區還邀請學者專家講解國產木材特色和在裝修建材上應用，並舉辦基礎木工機具操作練習的實作教學課程，社區同步展出「竹與生活工作坊」木竹藝品，讓人驚豔山林寶地臥虎藏龍。

民眾對命名活動響應熱烈，理事長曾福生推舉「桃源里保安林」是他心中第一首選，還有建議「三清宮保安林」、「卦山保安林」、「桃花源保安林」、「桃生保安林」等，南投林管處表示，後續將持續與耆老或地方人士訪談交流，最後票選統計，年底會對外公布正式名稱。