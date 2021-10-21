受東北季風影響，氣象局針對2縣市發布大雨特報，今（21日）基隆北海岸有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報：基隆市、新北市。

另外由於東北風增強，今晚起台南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。明（22日）至周日（24日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部及東北部地區有雨，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區並有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。