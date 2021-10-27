受到環境風場為東北風影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，環保署指出，南部地區位於下風處，擴散條件較差，稍有污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度偏高，入夜後將逐漸趨緩。

環保署表示，未來一周，明天受東北季風挾帶輕微境外污染物影響，全台多為普通至橘色提醒等級；29日輕微境外污染影響趨緩，30日至11月2日環境風場持續為偏東北風，迎風面中部以北地區擴散條件較佳，下風處中部近山區及南部地區仍較易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。