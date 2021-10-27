未來一周出門注意！明起恐受境外汙染 全台空氣品質不佳 17:142021/10/27 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環保署指出，明天受東北季風挾帶輕微境外污染物影響，全台多為普通至橘色提醒等級。（翻攝自空氣品質監測網／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到環境風場為東北風影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，環保署指出，南部地區位於下風處，擴散條件較差，稍有污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度偏高，入夜後將逐漸趨緩。 環保署表示，未來一周，明天受東北季風挾帶輕微境外污染物影響，全台多為普通至橘色提醒等級；29日輕微境外污染影響趨緩，30日至11月2日環境風場持續為偏東北風，迎風面中部以北地區擴散條件較佳，下風處中部近山區及南部地區仍較易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。 高市318人擁逾10房 議員促訂囤房稅 呂桔誠看經濟 福虎生風 #空品 #擴散條件 #環境風場 #東北風 #空氣品質 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鐵礦砂供需雙降 海岬型運價腰斬 04:102021/10/27 產業．科技 迎郵輪旅遊爆發性成長 高雄港旅運中心導智慧科技控人流 15:232021/10/27 寶島 誠品首家社區創新店開幕 閱讀複合餐食生鮮 14:192021/10/27 生活 《國際產業》「狗狗」玩累了 羅賓漢跌破發行價 16:142021/10/27 財經 世界，會好好的。 04:102021/10/27 藝文副刊 T1》塞爾維亞長人米特羅維奇加盟桃園雲豹 16:172021/10/27 體育 花蓮木瓜溪闢復育基地 台灣火刺木重生 04:102021/10/27 地方新聞 電動車、元宇宙帶動 台股重返季線之上 16:292021/10/27 財經 彰化風場航道指南上路 漁民氣炸 04:102021/10/27 地方新聞 4種人容易因秋燥傷肺 這種水果養肺效果佳 05:032021/10/27 健康 未雨綢繆 雲林漁民擬串聯爭生存權 04:102021/10/27 地方新聞 生活熱門新聞 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 台中立委一夕變高雄市民 陳柏惟2年前一張合照被網翻出：業力引爆 - 生活 王必勝爆不倫戀 正宮是「榮總美女醫師」 友人揭兩人關係 - 生活 印度神童示警 12月再爆大規模疫情危機 點名4國最危險 - 生活 今年冬天會很冷原因曝光 專家警告1情況：寒流會非常強 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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