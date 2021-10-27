日據時代興建的北港登記所，已有百年歷史，「四坡水」建物極具特色，之前閒置成為環境與治安死角，經雲林縣政府活化27日已完工，登記所見證雲林沿海地區土地法制及登記行政，充滿歷史意涵，且位於北港朝天宮後方，非常適合做為遊客中心。

北港登記所興建於1908年，隔年完工啟用，作為台南地方法院所屬的北港登記所，1920年改稱為「北港出張所」，1946年更名「北港地政事務所」，1950年隨北港地政事務所遷址，轉作為北港地政事務所的「地籍倉庫」，後閒置多年，地方要求活化聲浪不斷。

雲林縣政府文化觀光處文資科科長張力元表示，經縣府勘查，北港登記所保留日據時期磚木混構「四坡水」建物，以及台灣登記所司法建築空間形式，具稀少性，且是雲嘉地區最早興建的登記所之一，見證雲林沿海地區土地法制及登記行政，因此於2020年登錄歷史建築。

張力元說明，文化部於2018年補助辦理「雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，北港登記所活化工程為再造歷史現場計畫的子計畫，去年2月21日開工，目前已完工進行驗收中，未來擬設為遊客中心或地方展演場域。

地方文史工作者指出，北港登記所的土地為鎮公所所有，地上物所有權屬地政事務所，之前活化時整合不易，因此延宕多年，經協商後克服種種困難才成功活化，實在是得來不易。

北港登記所附近居民說，先前登記所無人管理，成為堆積雜物的空間，也有流浪漢在此出入，成為環境、治安死角，很高興老建築重獲新生，讓大家的居住品質得以提升。