提供學生營養均衡的美味午餐是教育重點，台南市長黃偉哲今年春節加發55萬元春節慰問金，肯定廚師辛勞，也指示教育局應建立完整廚師績優考核激勵制度，讓廚師辛勞獲得最大鼓勵，台南市教育局近來新修訂午餐工作手冊，編訂納入廚師考核獎勵制度，明列年終獎金、績優晉薪等獎勵項目。

黃偉哲表示，近年極力推動廚房中央化政策，讓台南成為中央廚房整合的全國示範，不僅減輕學校午餐業負擔，也擴大午餐規模經濟，提升學校午餐品質，期待透過建立考核獎勵制度，給予資深、專業廚師實質獎勵，期能吸引更多優質廚師加入學校午餐業務行列。

教育局長鄭新輝表示，學校午餐為代收代辦業務，在家長繳納午餐費以外，市府每年額外補助午餐廚房設備增購維護及小型學校營運經費等，總補助經費近4000萬元。

此外，台南也積極向中央申請三章一Q的國產溯源食材補助經費，整合運用各項午餐補助計畫，為學生提供物美價廉的優質午餐。

鄭新輝表示，台南市統計110學年度近92％學校午餐來自公辦公營自設廚房，每日順利供應餐食，仰賴每位廚師精湛手藝，教育局日前完成修訂午餐工作手冊，特別編訂納入廚師考核獎勵制度，明列年終獎金、績優晉薪等獎勵項目，同時針對資深、專業廚師也訂定獎勵制度，鼓勵學校廚師全心投入營養午餐製備工作，激發士氣也提升學校午餐品質。

教育局表示，午餐工作手冊修正及廚師獎勵制度研訂，特別邀集學校營養師、午餐祕書代表共同參與，深感優秀的廚師對午餐供應品質助益良多，現行多校為激勵士氣本已訂有廚師考核及獎勵措施，但缺乏明確依據，在經費使用上常遇困難，大家集思討論希望透過午餐工作手冊修訂，讓廚師獎勵制度更明確，建立全市統一做法，是整體午餐營運政策的一項突破。