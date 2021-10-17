陽光基金會桃竹中心發現，不少口腔癌及燒燙傷病友在疫情期間未能按時復健，社工們為鼓勵病友們恢復動力，特別選出5位病友成為復健楷模，其中68歲的楊榮生罹患齒齦癌，曾遭醫院建議家屬簽署放棄急救同意書，從鬼門關前走一遭後他堅持每天復健1.5小時，目標回到原來的健康生活。

楊榮生說，過去在牧場擔任獸醫，因為壓力大又得和同事搏感情，菸與檳榔不離身，後來罹患齒齦癌無法工作，手術將左臉下齒齦全部切除，取左大腿皮瓣即大腿骨進行口腔重建，術後不僅行動不便，也只能吃流質食物，曾經沮喪到打電話給親友一一道別，好不容易在妻子陪伴下重拾活下去的信心，但總是遇到上天捉弄。

他說，今年初出外散步時突然暈倒，被送到急診室後連醫生也認為救不回來，但妻子不願簽署放棄急救同意書，最後轉院動手術之後終於恢復意識，在經歷鬼門關後，告訴自己要用更堅強的態度面對往後的人生，也算是對家人最好的報答。因為之前的手術讓他雙手無法高舉過頭，連穿脫衣服都有困難，但他仍堅持每都到陽光基金會報到復健，就算是疫情期間無法前往，每天在家自行看著筆記復健，過去他只能吃流質食物，直到現在已經可以品嘗軟嫩的肉類，目標要讓自己恢復到生病健康的模樣。

陽光基金會17日以行動到宅方式至獲獎者病友家中頒獎，復健督導呂靜怡說，疫情期間透過遠端視訊方式協助病友復健，有將降6成病友無法維持穩定復健習慣造成病況退化，這次選出復健楷模，希望創造同儕學習的復健動力，藉此鼓勵其他病友維持復健習慣，就能擁有更有品質的生活。

這次復健表揚活動得力於國際獅子會300G2區自強獅子會贊助經費。會長李嘉興鼓勵每一位傷、病友都能夠在穩定接受復健之後，重獲自信，有品質的生活。陽光基金會桃竹中心蔡忠憲社工督導表示，中心每一年服務的傷、病友，均超過300位，已有足夠專業能力與經驗，可以協助燒傷傷友以及口腔癌病友，積極克服燒傷疤痕攣縮或口腔癌術後進食困難、體力下降等問題。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363