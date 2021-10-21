桃園是千塘之鄉，近年來外來種琵琶鼠魚入侵河川、埤塘，威脅到原生物種，更讓漁民叫苦連天。市議員周玉琴去年質詢時曾帶著琵琶鼠魚到議會，她質疑經過1年卻不見市府有清除計畫，另也提議可評估設置收購獎勵制度。

周玉琴表示，琵琶鼠魚適應力極強，幾乎沒天敵，許多民眾會向水利會或農水署租用埤塘從事漁牧工作，民眾抱怨，琵琶鼠魚不僅會吃掉飼料，還會影響原生物種，更有可能在埤塘、河川等流竄，恐變成生態浩劫。

周玉琴指出，難道這1年來市府都沒有討論如何撲殺琵琶鼠魚？她前幾天在家附近的池塘也撈到不少隻，外來物種如福壽螺、紅火蟻等，市府都有編列預算請專家防治，琵琶鼠魚應該也要有相關計畫，總不能埤塘內的魚都沒長大，長大的都是琵琶鼠魚。

農業局局長郭承泉：琵琶鼠魚是強勢的外來物種，清除方式須將埤塘水位放低、用人力進行捕撈，市府和台灣海洋保育與漁業永續基金會、桃園養殖漁業發展協會及農水署3方有聯繫合作。

農業局說明，農水署依民眾反映頻率，挑選出13口遭琵琶鼠魚入侵較嚴重的埤塘將辦理清除作業，這13口埤塘多位於楊梅、中壢、新屋、大園區，上半年受疫情影響延至下半年辦理，預計今年底、明年初會啟動清除作業。

至於收購獎勵制度，農業局坦言，較難效仿小花蔓澤蘭制定價格讓民眾自行採收、包裝、送至公所統一焚燒。活魚會有腐爛、防疫、集運等問題，要與漁業署及防檢局討論過後才能評估研議。