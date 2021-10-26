關西「茄苳窩」濕地的蜻蜓物種豐富，停在樹蔭休息的「長鋏晏蜓」。（羅浚濱攝）

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛，發現關西「茄苳窩」濕地的蜻蜓物種最豐富，用專業相機和長鏡頭拍下蜻蜓生態。（羅浚濱攝）

縣府委託新竹縣生態休閒發展協會辦理蜻蜓目特定物種棲地調查，3年來在縣內低海拔山區濕地及溪流記錄到88種蜻蜓及豆娘，將在縣府大廳和竹東林業展示館舉辦「新竹縣低海拔蜻蜓目昆蟲生態資源特展」，讓民眾一探蜻蜓的奧祕。

新竹縣生態休閒發展協會會長黃家富表示，新竹縣文獻記錄的蜻蜓目物種超過100種，3年前受縣府委託針對低海拔蜻蜓目物種進行調查，發現縣內水域和濕地生態基本上維持的很好，總共記錄到88種蜻蜓，並拍到極似蜻蜓的豆娘。

該協會總幹事劉創盛更發現關西「茄苳窩」濕地的蜻蜓物種最豐富，他一眼就能認出「長鋏晏蜓」、「鉤尾春蜓」等飛來飛去的蜻蜓，不時拿起專業相機和長鏡頭，拍下停在樹蔭休息或剛羽化的蜻蜓生態。

劉創盛說，蜻蜓是觀察環境生態的指標之一，如果農民用除草劑清除雜草，汙染到埤塘溼地生態，水質不好，蜻蜓很容易死亡致數量減少。

農業處長范萬釗指出，新竹縣低海拔山區濕地的蜻蜓目調查有成，27日到29日在縣府一樓大廳、11月3日到7日在竹東林業展示館辦理特展，讓民眾透過精美攝影作品，細細欣賞平常只能匆匆一瞥的美麗生物-蜻蜓及豆娘，並透過互動教學，讓建立正確生態保育觀念。

現場有生態展板、標本、蛻殼、水蠆活體及動態影像紀錄，專業人員會導覽解說蜻蜓及豆娘如何分辨？稚蟲期是在那裡生活？「蜻蜓點水」是在做什麼？來一趟特展之旅就可以獲得解答，讓大家不用跋山涉水，即可體驗新竹縣溪流豐富的自然生態資源。