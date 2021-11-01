縣長楊文科（右二）觀看漁民現場示範取出鮮黃的烏魚子，共同為九降風烏魚子代言。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北市拔子窟烏魚養殖區生產的烏魚，今年受暖冬影響延後11月中旬採收，新竹區漁會1日宣傳烏魚季，輔導產銷班打造專屬品牌「九降金品」烏魚子限量500盒，將透過電商平台銷售，縣長楊文科當場訂購200盒，以實際行動支持漁民，為全國最好的烏魚子在新竹縣打響知名度。

楊文科表示，新竹九降風的天然條件，孕育出獨特風味的烏魚子，曾獲得全國十大金鑽烏魚子及優質烏魚子兩項大獎，是新竹縣最佳的伴手禮之一，去年受疫情影響，實體銷售與活動都大幅下降，今年特別推出電商平台，歡迎民眾多挺漁民，上網來訂購！

新竹區漁會總幹事童錦杰指出，烏魚養殖到能採收要3到4年，近年漁民年齡老化，加上銷售價格，影響漁民養殖意願，產量從10萬尾驟降到6萬5千尾，因改養殖白蝦、台灣鯛、黑雕等，使總產值每年仍維持約1億元。

烏魚養殖班班長許豐立特別說明，目前台灣烏魚子有8成是國外進口，國產2成中最好的產地就在新竹縣，並且有外銷到日本等國家，民眾能買到最好的新竹九降風烏魚子，只有25％的機會。

新竹區漁會今年建立線上購物網站，打造專屬的「九降金品」烏魚子品牌，拍攝養殖區獨特風光與烏魚故事的形象影片，讓民眾上網便能買到地產地銷的美味，並可透過影片中的互動遊戲獲得折扣碼。

漁業署副署長林國平表示，新竹九降風烏魚子品質極好，「烏魚殼」也十分美味，加上新竹米粉料理，更是一道冬天必嘗的美味佳餚。

林國平並和縣長楊文科、漁會總幹事童錦杰等人拿起成熟的烏魚向民眾推銷，漁民則現場示範取出鮮黃的烏魚子，共同為九降風烏魚子代言。