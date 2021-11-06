離奇的下雨畫面！印尼西爪哇省城市勿加泗一名男子，日前經過一處停車場，發現其中一輛車上方下著大雨，但詭異的是，唯獨這輛車的上面才有雨，其他地方的車子和地面都是乾的，形成奇怪的對比，而目擊者將畫面拍下並分享至網路，引發討論。

根據《CNN印尼》報導，住在西爪哇省的里亞納（Uryan Riana）上個月31日中午，到芝卡朗（Cikarang）一間飯店參加活動，雖然當時活動還未結束，但他已打算先離開，期間經過飯店外停車場時，發現其中一輛黑色休旅車的上方，竟不斷的落下水滴。

里亞納起初以為是有人在澆水，但抬頭一看才驚覺不對勁，「我環顧四周，發現停車場裡根本沒有其他人。我當下很驚訝，同時也感到很困惑」，唯獨黑色休旅車的上方在下雨，停車場其他地方的地面都是乾的，讓他驚呼不可思議。影片中可見，只有黑色休旅車上面不斷落下雨水，整輛車都被淋濕，里亞納還將鏡頭帶到車子上方，證明自己並未造假。

而印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）對此表示，從影片錄製的時間來看，當時確實在芝卡朗周邊觀測到許多積雨雲，「這種局部降雨的現象，可能是單個積雨雲正在生成，逐漸形成主要積雨雲所造成，而這段時間通常都很短暫，基本上也難以察覺」，若是有更完整的影片，他們將進行深入研究。