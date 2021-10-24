宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，北北桃最大震度達4級，桃園機場捷運全線列車立即停車5分鐘，確認無異狀後，目前慢速行駛至各站並進行清車作業和車巡作業，預估要45分鐘，確認無異狀將恢復正常營運。
桃捷公司指出，24日13時11分，機場捷運地震偵測系統顯示4級地震，行控中心立即指示全線列車立即停車，待5分鐘確認無異狀後，慢速行駛至各站並進行清車作業並展開車巡作業，預估約45分鐘，目前依SOP處理中，確認無異狀後將恢復正常營運。
宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，北北桃最大震度達4級，桃園機場捷運全線列車立即停車5分鐘，確認無異狀後，目前慢速行駛至各站並進行清車作業和車巡作業，預估要45分鐘，確認無異狀將恢復正常營運。
桃捷公司指出，24日13時11分，機場捷運地震偵測系統顯示4級地震，行控中心立即指示全線列車立即停車，待5分鐘確認無異狀後，慢速行駛至各站並進行清車作業並展開車巡作業，預估約45分鐘，目前依SOP處理中，確認無異狀後將恢復正常營運。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。