桃園近年建設多吸引不少年輕家庭移入，幼兒就學需求大增，明年預計會增加3000名幼兒，市議員憂心園所會建置不及，另也點出，許多幼兒園會建置在活動中心等公設內，此舉引起民眾抱怨，認為應該將活動中心回歸給里民使用；對此教育局明年將增校、增班，至於混用狀況的確有接獲民眾反映，將評估遷出的可行性。

市議員簡智翔指出，今年幼兒園增加10園43班，增加1141個名額，但據了解並非設置於招生備取人數高的熱區，建議教育局要精準設校於桃園、中壢、八德、蘆竹等幼兒入園需求量高、招生備取人數多的區域。

「明年會增加約3000名幼兒！」教育局長林明裕表示，桃園市公共化幼兒園建置是6都最快，公立幼兒園、非營利幼兒園及準公共化幼兒園總招生員額已逾51％，設園的熱區布點很重要，以後會朝這方向努力。

教育局補充，明年學校附幼會增設9個幼兒園，包括中壢青埔國小、八德廣興國小、平鎮文化國小、桃園青溪國中、中壢中原國小、楊梅富岡國中、楊梅仁美國中、觀音育仁國小、觀音崙坪國小，此外新設校或與社宅混蓋的會有6個據點，總共可提供3044個幼兒名額。

簡智翔另點出，許多市立幼兒園會設置在里民活動中心等公設內，如桃園幼兒園同德分班，這不僅影響里民活動空間，排擠到里民的權益，且若2樓為里民活動中心，易造成幼兒園周遭出入人口較多、不易管理，請教育局研議將混用的市立幼兒園整合至附近校園。

教育局坦言，考量到孩子爬樓梯不便，設在里民活動中心內的幼兒園多在1樓，而里民活動中心內的老人也希望能使用1樓空間，因此的確有接獲里民抱怨，全市市立幼兒園含分班共有69個據點，其中有30個設置在社區發展協會、圖書館及里民活動中心內，若有找到適合的位置會進一步整併。