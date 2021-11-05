為將防火防災意識散播至每個家庭，落實防災教育向下紮根工作，桃園市政府消防局第三大隊山腳分隊特別於4日舉辦「防災有你有我消防體驗活動」，提升孩子對防災的知識與概念。

桃園市政府消防局第三大隊山腳分隊4日舉辦「防災有你有我消防體驗活動」，提升孩子對防災的知識與概念。（桃園市政府消防局第三大隊山腳分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

山腳分隊長葉昱旗表示，該次活動規畫多種趣味關卡，內容淺顯易懂並配合體驗，使學童更易於學習，舉例來說，例如煙霧體驗室，教導小朋友如何在煙霧瀰漫的空間中，運用所學觀念及知識來逃脫；射水靶體驗，讓小朋友體驗拿瞄子射水滅火，化身小小消防員；介紹現場可愛的搜救犬等。

葉昱旗指出，防火宣導的知識結合趣味活動的體驗方式進行，讓老師及學生身體力行，進而推展至各個家庭，大家一起來落實防火，藉著遊玩體驗的過程，從小灌輸孩子正確的防火知識。

第三大隊長殷明坤說，為了減少災害發生，希望藉宣導活動，讓民眾在消防活動體驗中，快樂參與及學習，將防災知識帶入生活，透過加強宣導喚起民眾消防安全意識，維護公共安全。

此外，現場還特別製作具有山腳消防隊特色的造型口罩，發放給所有參與活動的所有人，在學習防火防災之餘，也不忘防疫，讓參與的師生都能留下滿滿回憶。