金融總會所設置的金融科技創新園區FinTechSpace為擴大數位沙盒合作實證場域，與全台3所得大學合作數位沙盒校園實證基地，中正大學管理學院就是其一，因中正大學所屬地區高齡人口多，中正大學管院將結合高齡研究，從高齡者理財、金融知識教育宣導到設計長輩適用的APP等，預防金融剝削，打造樂齡金融服務生態圈。

中正大學管理學院副院長林文昌說，「數位沙盒校園實證基地」讓師生可以驗證所設計的金融服務商品，降低進入創新的門檻又能控管風險，這次看準雲嘉地區高齡人口多，與高齡跨域創新研究中心聯手，第一年從樂齡族群需求到理財規畫、金融教育等，研究樂齡族財富結構與生活痛點。

林文昌指出，高齡者在3C裝置操作、資訊流通都比年輕族群相對弱勢，加上不擅管理資產及風險意識、消費需求不同，因此較排斥金融科技服務，中正團隊將運用金融科技防止年長者遭金融剝削與詐騙，未來更計畫開發長輩專屬APP，除了基礎電子支付、轉帳、智能理財，也將添加如一鍵式叫車、訂餐等照護與生活資訊推播功能。

林文昌表示，金融科技需透過應用程式介面（API）取得各產業數據，而數位沙盒提供API讓新創公司以低成本或免費方式連接資料，未來中正師生在校園沙盒就能申請使用API，教師也將定期參與種子教師交流，把創新實證能量從業界回流校園。