新北市今年首度舉辦「科學＋學校計畫」，轄內21所學校超過千名師生在校園舉辦各式科學活動，像是桃子腳國中小就邀請科教館到校培訓，舉辦校內科學博覽會闖關活動。（教育局提供）

為了響應世界科學日，新北市今年首度舉辦「科學＋學校計畫」，轄內21所學校超過千名師生在校園舉辦各式科學活動，像是桃子腳國中小就邀請科教館到校培訓，舉辦校內科學博覽會闖關活動，而自強國小也與天文館合作，舉辦親子觀星活動，北新國小也辦理水火箭科學活動，讓學生藉由水火箭的實作了解實驗設計的方式，希望透過學校探索，培育出全方位的科學素養人才。

台灣科學節從6日開跑，新北市不同於以往辦理大型科學闖關或科學體驗活動，鼓勵學校推動科學教育，從校園環境內重新思考，加入科學概念，辦理校園科學、科普閱讀活動等，讓科學觸手可及，融入教學課程活動及情境布置上。

教育局表示，轄內今年有21所學校參與，昨（10）日世界科學日正逢土星合月，中和區自強國小也與台北市天文館合作辦理親子觀星活動，讓學生在校園內透過天文望遠鏡直接目睹月球隕石坑、土星環與太陽系最大行星-木星。參與觀星活動的同學鄭典表示，之前只能在課本上看到月亮的圖片，沒想到能跟現場近百位親師生一同親眼目睹月亮的真面目，也了解到科學觀星的樂趣，真的是一次很難忘的體驗。

另外，三民高中、三芝國中及育德國小等學校辦理科普閱讀活動，透過校園情境布置認識科學家，讓民眾在生活中也能學習道科學相關知識。淡水國小則辦理「蝶」在你心底活動，透過活動及競賽了解校園特色蝴蝶；北新國小辦理水火箭科學活動，讓學生製作水火箭，了解力學原理；大觀國中辦理紙飛機投擲競賽，將近200位學生藉由比賽紙飛機投擲，體驗壓力「白努力定律」。

教育局長張明文表示，新北市今年起推動「科學教育中程計畫」，結合產官學資源，以「科學‧事」為核心概念，從四大事-行政設備支持、教師專業提升、科普活動深化及科學人才培育，全面提升學生科學素養，除了讓科學普及化，也搭配科學研究本質，結合自然學科領域課程，讓學生驗證生活中常見的議題、發掘科學樂趣。