台中市政府法制局、台灣高等法院臺中分院及台中市政府教育局17日在台灣高等法院台中分院，共同辦理「110年度台中地區國中小教師法律研習營」，以扎根法治教育，落實司法為民理念。

研習營以台中地區國中小學教師為種子，期使教師們經由研習，更進一步瞭解法律與校園教育、輔導權責之關聯及校園人實踐之實質意涵，並將相關法律觀念具體運用於各教學領域中，讓法治教育在學校教育扎下穩固基礎。

課程內容多元精彩，由台中高分院李明鴻法官、劉柏駿法官、王鏗普法官及邱鼎文法官擔任講座，內容包含：少年輔導管教、兒童權利公約與校園人權實踐案例與宣導，以及國民參與刑事審判制度宣導。

特別的是，在研習課程中，除講座，還有法庭模擬劇，以童話故事白雪公主為背景，模擬殺人未遂案件訊問證人的過程，盼教師能透過生動的故事情節，瞭解相關法律知識，並將相關知識及資訊帶入校園。

台中市政府法制局局長李善植表示，「台中地區國中小教師法律研習營」已邁入第四年，由於前三年教師參與踴躍並頗受好評。

法制局、教育局及台灣高等法院台中分院持續辦理，期望教師們透過研習，成為法治教育種子，將法治新訊帶入校園，並融入課程，讓學生習得正確法治觀念。

市府法制局、教育局與相關機關及學校合作，辦理法治教育與宣導，達成培育具備基本法律素養公民之教育目標。