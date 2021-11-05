振興五倍券帶動零售業買氣，家樂福統計10月8日至31日光是紙本五倍券已進帳7.6億元，對比去年三倍券2個多月收8億元呈倍數成長，家樂福趁此舉辦年底前重要的「歐洲周」活動和美酒巡禮「Wine Fair」酒展，歐洲周期間會員買指定進口商品單筆滿499元可憑券加29元購買De Cecco義大利麵醬，拿波里、西西里口味任選。

家樂福今起至12月5日推出「Wine Fair」酒展，引進超過1200支精選葡萄酒。（家樂福提供）（未滿18歲請勿飲酒）

3日起至16日展開的「歐洲周」克服全球運輸、原物料、進貨等問題，引進歐洲超過10多國、300多種美食與料理商品，其中涵蓋超過30款新品首次上架。主打超過40年法國手工麵包品牌Le Fournil de Pierre，涵蓋高人氣的肉桂捲，與家樂福獨家自有品牌禾法頌熱銷的果醬系列，及受歡迎的法國冷凍甜點。且網羅近20多款義式麵條，包含兒童喜愛的達樂義大利麵、CASA MILO義大利麵，有各式可愛造型，以及西班牙TREVJANO燉飯系列、德國Mega Harvest穀片系列等。

家樂福達樂義大利麵，有汽車、泰迪熊、動物園、五色貝殼、聖誕禮物（圖）造型，250g，原價125至130元、特價115元。（家樂福提供）

巧克力則推薦英國聖誕團聚具代表性的傳統食品Terry’s橘子造型巧克力，和維護環境堅持使用雨林聯盟和公平貿易認證的可可與RSPO認證的棕櫚油的義大利Witor’s巧克力，比利時皇室御用COTE DOR巧克力等。

家樂福法國冷凍甜點/MAGM馬卡龍（圖）、AS可麗露，144至270g，179元。（家樂福提供）

此外，今（5日）起至12月5日推出「Wine Fair」酒展，引進超過1200支精選葡萄酒，根據家樂福觀察，5月三級警戒期間，民眾在家防疫，葡萄酒是採購選項之一，也因此讓葡萄酒熱銷期從以往的10至12月提前到5月，且發現民眾選購葡萄酒的價格明顯呈現M型化趨勢，有4至5成落在低價的199元至499元或選擇買2送1，超過3成選擇2380元至2萬2800元的高價位，近千元的中價位則占不到2成。

家樂福Terry’s橘子造型巧克力，有牛奶、黑巧克力（圖），157g，99元。（家樂福提供）

看好進入五倍券的消費熱潮，這次酒展引進「士族名莊」特別限定的「波爾多五大酒莊名酒」、「一流名莊二軍酒」等精選好酒，均以葡萄酒雜誌WA（THE WINE ADVOCATE）、美國葡萄酒專業雜誌WE（WINE ENTHUSIAST）、葡萄酒評鑑WS（WINE SPECTATOR）、酒評家RP（ROBERT PARKER）、酒評家JS（James Suckling）、VIVINO（酒標辨識APP）評分90至98分以上評鑑為標準，提供顧客中、高階的葡萄酒選購。

家樂福Witor’s心型巧克力鐵盒，85g，原價229元、特價169元。（家樂福提供）

期間還在家樂福全台8家指定量販分店舉辦微醺之夜，11月5日、13日在家樂福新店店/天母店/文新店/鼎山店，11月6日、14日在家樂福經國店/彰化店/安平店，11月7日、14日在家樂福內湖店，皆於上午10時至晚上22時開酒試飲，且邀6位重量級品酒達人包含T大張治、Vivian徐培芬、Eric林灃竣、Anton安東、Gama吳祥毓、Vincent盧彥廷到場介紹。

家樂福於4日邀名廚和品酒達人為「歐洲周」活動和「Wine Fair」酒展站台。（家樂福提供）（未滿18歲請勿飲酒）

這次美酒巡禮由達人們從1200多支好酒評鑑口感，包含家樂福禾法頌、奧古斯、波爾多、勃根地、隆河、蘭多克、西南以及義大利、南非、西班牙、澳洲、智利、阿根廷以及美國葡萄酒，以星等級方式推薦給顧客參考，家樂福近期也成立「微醺酒友會FB粉絲團」不定期推薦好酒。（未滿18歲請勿飲酒）