遠百（2903）10月合併營收年增5.09％，擺脫疫情陰霾，累計前10月合併營收較去年同期減少4.99％；若是本業遠東百貨全台營業額單月10月亦較去年同期成長1.26％，累計前10月全台業績衰退4％。

遠百全台周年慶至今尚稱持平，且陸續在加碼，為衝刺最後一波，遠百Online線上週年慶比照實體百貨，即日起至12月6日，百貨服飾、超市餐飲單筆每滿5000送500實體電子抵用券，線上買、實體百貨使用，雙11期間再加碼，單筆消費滿1111有機會抽中1111元購物金，最高回饋可衝上32％，力拚周年慶全檔業績超越130億元。

板橋大遠百週年慶延續首波攻勢，即日起至11月21日再推出遠百週年慶第二波趁勝追擊，持紙本振興五倍券於百貨服飾、名品消費單筆滿2500送250活動，搶攻振興券商機。為迎接即將到來的耶誕城商機，板橋大遠百於即日起至1月10日特別將館外打造成新北首座「Twinkle Park白金樂園」閃亮登場，11月18日還有日本青森縣弘前市文化物產嘉年華活動即將登場，將會有原汁原味睡魔祭典遊行、弘前蘋果物產、弘前城、櫻花樹、祭典舞蹈表演等精彩商品及節目，讓民眾免出國享受道地日式風味！12月3日將有樂高水晶屋進駐，12月8日有漫威蜘蛛人期間限定店，更是全球首站，喜愛蜘蛛人的漫威迷千萬不能錯過！歡迎民眾前來拍照打卡同慶聖誕。