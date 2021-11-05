尖點(8021)前3季稅後盈餘為3.43億元，年增93.1%，每股盈餘為2.42元，受鑽孔服務進入傳統淡季等季節性因素影響，尖點總經理特助張啟訓表示，第4季合併營收將季減約個位數，由於公司對整體PCB產業維持樂觀看法，明年擴產計畫不變，預計2022年中鑽針月產將達2800萬支。

尖點今天舉行線上法說會，傳統旺季來臨，尖點第3季合併營收為10.52億元，較上季及去年同期分別成長12.7%及31.6%，創下單季歷史新高，營業毛利為3.43億元，季增8.6%，年增21.6%，單季合併毛利率為32.5%，營業淨利為1.81億元，季增及年增同為10.6%，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為1.32億元，每股盈餘為0.93元；累計前3季合併營收為27.66億元，年增29.7%，營業毛利為9.11億元，年成長39.1%，合併毛利率為32.9%，年增0.3個百分點，營業淨利為4.85億元，年增59.9%，稅後盈餘為3.43億元，年增93.1%，每股盈餘為2.42元。

張啟訓表示，第3季合併毛利率較第2季下滑，主要是因PCB客戶處於旺季，雖然鑽針出貨量增加，但中低毛利率產品增加幅度高於高階產品，且公司今年購併的子公司仍在調整中，子公司毛利率低於整體毛利率，期待子公司未來毛利率能拉升到整體毛利率水準。

值得一提的是，鍍膜鑽針佔比在第3季已達20%到30%，

受季節性因素影響，尖點10月合併營收為3.33億元，月減7%，年增19.6%，累計前10月合併營收為30.98億元，年成長28.52%。

展望第4季，張啟訓表示，依照過往經驗來看，第4季通常會受到季節性因素影響，營收會較第3季度約有個位數幅度的下滑，其中鑽孔服務因客戶淡旺季波動較大，稼動率預估將較第3季下滑近兩位數。

由於對整體PCB產業營運仍維持樂觀看待，尖點明年擴產計畫仍維持不變，預期2022年中鑽針產能會由目前的月產2500萬支提升至月產2800萬支；鑽孔機台數量亦會有擴充，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定，有機會約有10%機台增加，明年資本支出可望與今年相近。