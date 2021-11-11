力達-KY(4552)在節能產品銷售持續亮眼，且在內外銷並進發揮綜效下，第3季營收14.88億元，季增35.3％、年增4.8％；營業毛利為2.74億元，季增32.8％、年減8.7％，毛利率為18.4％，主要為國際原物料價格仍持續攀升；營業利益為1.75億元，季增82.5％、年增22.9％，營利率為11.8％；稅後淨利為1.23億元，季增82.7％、年增21％，淨利率為8.3％，每股盈餘1.06元，賺贏上半年總和，每股淨值為45.1元。累計前3季營收為34.85億元，營業毛利6.72億元，營業利益3.49億元，稅後淨利2.41億元，每股盈餘2.08元。

前3季產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔24.4％、58.8％及13.5％，外銷銷售比重達26.6％，其中亞洲比重仍為最大宗達11％，歐洲受疫情減緩恢復生產，銷售亦持續追上，佔比近7％。

公司日前參展完ComVac ASIA 2021上海國際壓縮機及設備展覽會及漢諾威上海工業聯展，持續拓展海外外銷市場。新冠肺炎疫情持續影響全球經濟，亦將持續關注新冠肺炎疫情進展，及限電生產等大陸政策措施，持續研發推廣符合市場主流利基型節能環保產品。