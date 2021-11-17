電源管理IC設計大廠力智(6719)昨(16)獲證交所董事會通過上市案，主辦承銷商為福邦證券。力智基本面佳，業績持穩成長，繼去年EPS 6.27元之後，今年前三季獲利已逾公司資本額；上市前現金增資發行新股公開承銷將採競拍與公開申購方式進行，預計將於2022年第一季股票掛牌上市。

力智成立於2005年，目前股本約7.07億元，主要產品包括電源管理IC及功率元件(MOSFET)，分別占營業收入比重約72%及28%，力智以同時具備電源管理IC及MOSFET兩大產品技術之優勢為基礎，持續強化產品組合，提供客戶具競爭力且完整的全方位電源管理解決方案，將持續在高速運算及5G商用衍生之眾多應用領域進行產品與技術之佈局，提供高整合度、高效能、高密度電源產品等；其產品應用深耕於運算平台、消費平台、通訊平台、電池保護管理及工業應用等領域。

力智去年受惠居家辦公、線上教學及電競等宅經濟需求發酵，加上產品應用拓展有成，營業收入達41.99億元，年成長率達49.15%，毛利率為34%，每股盈餘6.27元。今年力智之整合型電源管理方案產品持續放量出貨，前三季公司整體營業收入已達42.80億元，毛利率大幅攀升至42%，前三季每股盈餘達11.40元。展望未來，在5G通訊、高效運算、AI人工智慧、車用及物聯網等相關應用高速發展下，將有助於帶動體電源管理IC之市場需求倍數成長，其營運成長動能樂觀可期。