全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業越南廠擺脫疫情逐漸復工，產能正逐週拉升，預計11月底產能要從疫情爆發初期二至三成回升至70％，12月底再拉升至85％，第四季出貨有機會增加為50～60萬台，實際出貨端視缺櫃問題能否獲得解決。

伸興今年出貨、營收有機會創新高，第三季越南廠產能遽減，EPS僅0.16元，創單季新低，第三季前三季EPS也從去年同期的10.21元降至9.07元，全年獲利要超越去年，難度頗高。

伸興表示，今年客戶下單熱絡，卻因越南7月中旬疫情再起，伸興越南廠佔產量達92%，疫情爆發初期二週停工，8月初符合越南政府三就地規定，獲准降載復工，產量緊剩疫情前二至三成，出貨及營收下跌，仍得負擔原材料上漲及越南廠配合當地政府三就地政策所蒙受損失，遂出現第三季合併營收15.92億元、本業罕見出現虧損996萬元，靠著業外近0.29億元挹注，本期淨利0.14億元，淨利歸母公司僅988.4萬元，EPS為0.16元。

伸興前三季合併營收達63.93億元、本業獲利7.02億元、本業淨利5.52億元、淨利歸屬母公司本期淨利為5.49億元、EPS為9.07元。10月合併營收3.32億元，年減59.98％；前十月合併營收67.26億元，年增17.72％，創同期新高。