主計總處預測今年經濟成長率6.09％，刷新近11年新高；國發會主委龔明鑫今於立法院經濟委員會表示，台商加速回台、國內民間投資持續成長，預估明年人均GDP將能從今年3萬2787美元進一步突破達3.5萬美元，對2025年台灣人均GDP超越南韓有信心。

根據IMF預測指出，台灣於2025年人均GDP將以4萬2802美元，正式超越南韓的4萬2719美元；龔明鑫表示，半導體資本支出增加、台商大舉回台投資，今年民間投資優於預期，且投資還在持續成長，是推升我國人均GDP的主要原因。

為鼓勵台商回流，龔明鑫表示，我國推出的投資台灣3大方案，加碼方向是確定的，至於時間與額度，將與各部會確認後細節會出爐，但額度加碼、時間延長，各部會都已取得共識。

不過，也有立委質詢時提醒龔明鑫，若這次公投後，美國豬肉無法順利進口、國內能源轉型不順利，衍伸全台電力不足等問題，不僅無法順利加入CPTPP，更影響廠商投資台灣、生產的意願，人均GDP要達4萬美元，仍存有不確定的風險。