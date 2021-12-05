據choice數據，2020年茅台集團控股的貴州茅台員工人均薪酬為31萬元（人民幣．下同，約合台幣135萬元）。在19間白酒上市公司中最高。

中國社會責任百人論壇、責任雲研究院主辦的第十三屆《企業社會責任藍皮書》發布會暨ESG中國論壇2021冬季峰會在北京舉行。茅台集團總會計師劉剛代表茅台集團在會上發布《茅台集團2020社會責任報告》。

根據茅台2020社會責任報告，貴州茅台集團2020年從業人數42281人，比2019年增加1030人，員工人均工資較上年增長約12.12％。茅台集團並未在這一消息中透露其員工人均工資水平。

但透過choice數據發現，2020年茅台集團控股的貴州茅台員工人均薪酬為31萬元，在19間白酒上市公司中最高。瀘州老窖、水井坊、古井貢酒緊隨其後，2020年人均薪酬分別為29萬元、26萬元、25萬元。