侯永都社會福利慈善事業基金會11日在北門區二重港仁安宮廟前廣場舉行冬令慰問活動。（張毓翎攝）

侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明（左三）親自到場發放冬令慰問金。（張毓翎攝）

侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，11日回到台南北門故鄉發放534萬元冬令慰問金，共計2421位北門、將軍和學甲區弱勢民眾受惠。將軍區鯤鯓里長周益東今天替3位行動不便的里民領取慰問金，並稱讚這個活動很有意義，讓里內弱勢家庭在農曆春節前領到大紅包，過個好年。

這項冬令慰問活動11日在北門區二重港仁安宮廟前廣場舉行，由侯永都社會福利慈善事業基金會主辦，陳昆和議員服務處協辦，創辦人侯博明董事長、前台南市議員侯澄財、市議員陳昆和及北門、學甲、將軍等3區區長均出席。

侯博明表示，基金會已經連續11年在北門區舉辦冬令慰問活動，受益人次高達1萬8619人次，秉持著「取之於社會、用之於社會」，幫助弱勢民眾度過難關，尤其在寒冷的冬天裡，這些民眾更需要溫暖，也盼藉此能拋磚引玉，大家有錢出錢、有力出力，同心協力讓弱勢朋友感受到社會的愛心。

此次慰問金發放對象為北門、學甲、將軍三區的中低收入戶、低收入戶及殘障人士，合計發出了534萬元的冬令慰問金，共有2421人受惠。除了學甲、將軍及北門區公所派員到場協助辦理請領事宜，更有熱心里長替不方便前來的里民領取慰問金。

侯博明董事長祖父侯雨利、父親侯永都出生於北門區二重港；侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票，於1989年創立侯永都社會福利慈善事業基金會，以紀念其父侯永都遺愛人間。