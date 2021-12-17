協助在地農友販售自身的優質農產，新北市農業局18、19日在碧潭風景區東岸廣場，舉辦「第7屆咖啡爽節x新北希望市集」展售活動，將有超過80位來自全國的頂尖咖啡師參與咖啡沖煮競賽，同時也有超過80個咖啡品牌於現場擺攤，時間從上午12時至下午6時，邀請民眾在聖誕節前夕一同來碧潭享受「咖啡香」。

農業局表示，今年「咖啡爽節」內容豐富多元，除有超過80位來自全國的頂尖咖啡師參與咖啡沖煮競賽，同時也有超過80個咖啡品牌於現場擺攤，無論是比賽人數及參與品牌皆為歷年最多，而「斜槓職人」及「新北希望市集」也都參與展售，現場除了展售手作工藝及精選咖啡與周邊商品外，更有新北小農的優質農產，包含新鮮蔬菜、茶葉、蜂蜜及香草蛋捲等精選在地農產品。

活動主辦之一的咖啡爽團隊指出，活動適逢耶誕節前夕，許多咖啡師都推出耶誕限定特調，4間知名咖啡品牌也將於現場示範義式特調，也準備烘豆體驗及6場咖啡特色講座，讓前來的民眾有滿滿的互動與收穫。

主辦單位也推出咖啡套票，內容有咖啡折抵券及爽杯、測匙及提袋等爽節限定紀念品，只要購買套票還能抽咖啡好禮，現場也有打卡按讚送好禮的活動，只要達成指定任務就能至服務台領取咖啡耳掛包，上述優惠及活動每日數量皆有限，歡迎大家把握機會，來碧潭走走，一同參與這場咖啡盛宴。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，協助小農拓展銷售通路，進而設立「新北希望市集」品牌，目前共設立19處市集據點，並透過異業結盟將市集加入手作、咖啡等元素，不僅提升希望市集品牌知名度，也促進市集永續經營，提供農民穩定的銷售通路，在此也邀請各位市民朋友，作伙來碧潭拎嘎逼，享受這濃濃的咖啡香氣與耶誕氣息。