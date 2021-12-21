優派公司希望能夠推廣數位教學。(李京昇攝)

2020年肺炎疫情嚴峻，全台各級學校採線上教學，viewsonic優派公司為了讓老師們的數位教學更活潑有趣，推出myViewBoard數位教學平台，還捐贈觸控螢幕給各縣市學校大受好評。優派公司20日來到苗栗，捐贈5台市值80萬元的86吋觸控螢幕，同時培訓出32位數位教學老師，期望讓學生數位課程更多元運用，縣長徐耀昌等人代表縣府受贈並回贈感謝狀。

參與數位教學的汶水國小老師溫憶文分享經驗，她說，在學校主要教導數學跟國文，以往使用電子白板功能性比較低，比如想找古文詩詞得預先做功課，或是在課堂上搜尋，新型的數位平台，有內建影片、動畫，還可以遠端教學。

優派公司董事長朱家良表示，公司為了在教育上盡一份心力，2016年開始參與推數位教育轉型，尤其在去年疫情擴散，各級學校都開始線上教學，他們創立數位教學平台，也捐贈觸控式螢幕讓全台各縣市學校使用，目前共有10萬老師參與。

他說，數位教學平台涵蓋各項科目，裡面也有內建翻牌、擲骰子等小遊戲，曾有位音樂老師分享，之前上樂理課，學生都覺得枯燥不愛聽，但嘗試用新型的數位教學，透過互動小遊戲，只要上音樂課，小孩子都爭相舉手回答問題。

苗縣府教育處長邱廷岳表示，數位教學可以讓老師跟學生有更多互動，學生也更有學習興趣，除了這次受贈的觸控螢幕，縣府還會再補助25所中小學每校各一台86吋的互動電子白板，並成立30間大瓶複合教學示範教室，希望打造全方位的數位教育環境。