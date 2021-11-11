工業電腦廠維田(6570)受惠歐美訂單需求復甦、高毛利產品貢獻提升，配合料況掌控得宜，帶動2021年第三季稅後淨利跳增至0.33億元、每股盈餘（EPS）1.12元，雙創歷史新高。累計前三季稅後淨利0.73億元、年增達近1.19倍，每股盈餘2.44元，已超越去年全年。

維田董事會通過2021年第三季財報，合併營收2.4億元，季增11.28％、年增達56.64％，連2季改寫新高。毛利率35.06％、營益率16.51％，分創近5季及歷史新高。稅後淨利0.33億元，季增達40.27％、年增達4.1倍，每股盈餘（EPS）1.12元，雙創歷史新高。

累計維田前三季合併營收6.12億元、年增達35.53％，改寫同期新高。毛利率雖自35.07％降至34.18％，但營益率自7.58％跳升至13.54％，改寫同期新高。稅後淨利0.73億元、年增達近1.19倍，每股盈餘2.44元，雙創同期新高。

觀察維田今年各區域概況，歐洲達50％、美洲33％、亞洲16％。產品線則以工業電腦達67％最高，工業主機及顯示器各12％，其他占9％。以產品類別觀察，標準品占64％、ODM達27％，其他達9％。

維田表示，歐美經濟復甦訊號明確，工業電腦及工業顯示器等訂單穩定，維田今年以來持續調整產品結構，增加高毛利產品銷售貢獻，配合中和新廠新產能添薪，帶動今年營運逐季走揚、獲利成長動能優於營收，前三季獲利表現已超越去年全年。