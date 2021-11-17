國內併購風起，各家金控2021年又獲利亮眼，併購意願拉高。永豐金控17日舉辦2021年第三季法說會，總經理朱士廷表示，永豐金控今年前十月獲利已創歷史新高，未來三年發展主軸會在「永續」，另外，對於有助擴大金控版圖的「銀行、壽險、證券、金融科技」併購標的都積極在尋找，他還表示，媒體每次寫到併購都很少談到永豐，「如果可以的話拜託也寫進來」，萬一有好機會，永豐金也會積極洽談。

國內金融業近年掀多起併購，包括富邦金併日盛金、台新金併保德信人壽、還有正在待價而沽的花旗銀消金等，過去媒體在壓寶買家時，永豐金控很少被提到，而且永豐金態度也相較保守，只要談到併購都只透露對銀行、證券有興趣，但此次法說會朱士廷首度鬆口對「壽險、金融科技」也表達併購意願。

朱士廷表示，只要對擴大金控版圖有幫助的包括：銀行、壽險、證券，金融科技都是在考慮範圍內，而對金控未來綜效有幫助的標的，也都積極在看，他笑說，媒體每次寫海外併購時都很少談到永豐，日後如果可以的話也可把永豐金納入，萬一有好的機會，永豐金也願積極洽談。

朱士廷表示，金融業併購是趨勢，所有金融機構都要面對，但永豐金首重還是先提升經營績效，至於併購標的，「國內外好標的都有在看」，目前在國外部份有不斷爭取中，國內也在努力。

是否參與併購花旗銀消金？朱士廷表示，對單一個案不便評論。

海外市場也是永豐金重點發展部份。永豐金財務長許如玫指出，2021年前三季海外淨收益持續成長yoy達21％、占金控獲利30％，主要以大中華、OBU為主，而海外稅前淨利yoy達29％，占比達47％。

至於新加坡分行申設，朱士廷表示，還是希望拼今年底前核准，但因為疫情影響，當地主管機關還在審核中。

永豐金控2021年前三季稅後盈餘127.9億元，較去年同期大幅成長38.5%，金額創下歷年同期新高，此外，累計今年前十月自結稅後盈餘達137.1億元，年增率33.3%，金額已超越歷年全年紀錄，創歷史新高。

永豐金控第三季自結淨收益122.4億元，較去年同期成長13.2%；稅後盈餘達42.0億元，較去年同期成長17.1%。累計前三季稅後盈餘127.9億元，較去年同期成長38.5%，每股盈餘1.13元，年化ROE 10.84%，每股淨值14.16元。