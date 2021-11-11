IET-KY(英特磊)(4971)前3季每股盈餘為1.72元，英特磊董事長高永中表示，目前PIN磊晶片高速量測HBT量產訂單已覆蓋到明年第1季，砷化鎵(GaAs)高速VCSEL主要客戶量產訂單已到位，第4季營運重點對VCSEL與高端pHEMT磊晶片主要客戶量產出貨，爭取第4季銷售業績，氮化鎵(GaN)高性能GaN HEMT上的N+GaN二次生長需求超出預期，已經開始接訂單，主要的營運動能則可望從明年開始。

IET-KY於今天(11日)召開法說會，公布前3季財報，受惠於磷化銦(InP)的異質結雙極電晶體(HBT)、晶片光接收器(PIN)和雪崩式光接收器(APD)出貨成長，英特磊第3季合併營收1.86億元，年成長6.77%，稅後盈餘為3401萬元，年增55.51%，單季每股盈餘為0.95元；累計前3季合併營收為5.28億元，較去年同期增加約8.56%，稅後盈餘為6127萬元，年增2.79倍，每股盈餘為1.72元。

在歷經產品轉換及疫情影響後，隨著市場需求急速拉升，英特磊表示，今年營運目標維持不變，未來業績表現可望漸入佳境，穩定成長。

就各產品來看，高永中表示，磷化銦(InP)應用包括：高頻光纖網路、高頻量測儀器元件、光通訊用光接收器於雲端計算、資料庫、資料傳遞應用，5G基礎建設等；目前PIN磊晶片，高速量測HBT量產訂單已覆蓋到明年第1季，隨著市場需求增大，公司亦將提高產能利用率準時交貨，同時積極與APD多家磊晶片客戶進行產品認證。

在研發方面，重點為研發長波長雷射應用磊晶片，明年中投入中型機台，擴大磷化銦磊晶片產能。

在砷化鎵部分，高速VCSEL主要客戶量產訂單已到位，第4季營運重點對VCSEL與高端pHEMT磊晶片主要客戶量產出貨，爭取第4季銷售業績，同時與各客戶開發其他VCSEL產品，包含InP-based VCSEL及dilute nitride 13xx nm磊晶產品。

在氮化鎵方面，目前氮化鎵的生長優化進行順利，高性能GaN HEMT上的N+GaN二次生長需求超出預期，已經開始接訂單；公司重點專注於利用MBE氮化物磊晶開發的獨特生長能力，預期會有較快的成長。初步不會有太大的營收貢獻，主要的營運動能則可望從明年開始。