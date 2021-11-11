捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受惠產品需求增加及股利收入挹注，2021年第三季稅後淨利「雙升」創歷史第四高，累計前三季獲利倍增、每股盈餘3.4元。改寫同期次高。不過，隨著面板廠拉貨意願轉趨謹慎，公司對第四季營運轉趨保守看待。

易華電受惠大尺寸產品需求增加，第三季營收8.2億元，季增0.17％、年增15.44％，連2季改寫新高。毛利率24.26％，略低於第二季24.44％、顯著優於去年同期17.35％。營益率16.6％，持平第二季的近7季高點、優於去年同期9.24％。

在本業獲利持穩高檔，配合股利收入挹注業外收益季增達近5.76倍、年增達近3.13倍，易華電第三季稅後淨利達1.28億元，季增8.38％、年增達1.15倍，每股盈餘（EPS）1.54元，雙創同期次高、亦創歷史第四高。

累計易華電前三季營收23.51億元、年增達15.34％，改寫同期新高。毛利率20.83％、營益率13.08％，優於去年同期15.14％、7.79％。配合業外收益躍增近1.46倍，稅後淨利2.82億元、年增達近1.11倍，每股盈餘3.4元，雙創僅次於2019年的同期次高。

易華電亦公布10月自結營收2.4億元，雖較9月2.65億元減少9.31％、降至近8月低點，仍較去年同期2.03億元成長達18.11％，改寫同期新高。累計前10月營收25.92億元，較去年同期22.42億元成長達15.59％，續創僅次於2019年的同期次高。

展望後市，易華電表示，由於原物料及電子零件等價格持續上揚，面板廠在預期生產成本不利、可能造成虧損情況下，自本季起開始進行庫存及產線調整，拉貨意願轉趨謹慎，故對第四季營運轉趨保守看待。