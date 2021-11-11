工業電腦廠樺漢(6414)今日應邀召開法說，雖受零組件缺料影響，2021年第三季稅後淨利仍雙位數「雙升」改寫歷史次高、每股盈餘（EPS）3.78元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利8.61億元、亦創同期新高，每股盈餘8.98元。

樺漢第三季合併營收234.13億元，季增2.67％、年增10.8％，創同期新高、歷史第四高。但毛利率21.54％、營益率3.84％，遜於第二季及去年同期。不過，受惠業外收益增加，歸屬母公司稅後淨利創3.63億元次高，季增20.57％、年增31.7％，每股盈餘3.78元。

累計樺漢前三季合併營收664.1億元、年增達15.38％，改寫同期新高。惟毛利率22.5％、營益率3.65％，分創近5年及歷年同期低點。不過，受惠業外收益增加達5成，挹注歸屬母公司稅後淨利8.61億元、年增達13.03％，亦創同期新高，每股盈餘8.98元。

樺漢表示，第三季系統整合及設計製造業務營收分別年增26.1％、12.1％，其中受惠智聯網（AIoT）、5G、雲端服務需求推動智慧零售及娛樂博奕主要客戶需求增加，使樺漢營收個體營收年增達53.8％，填補品牌通路業務因缺料致使訂單出貨遞延影響。

蔡能吉指出，雖然歐洲訂單出貨有所遞延，但受惠中國大陸及台灣業績填補，使整體營運維持成長。目前在手訂單已達1100億元，其中樺漢個體訂單超過百億元，缺料狀況亦逐季紓緩，訂單出貨比（BB Ratio）已自首季1.6降至1.3，可滿足7成訂單需求。