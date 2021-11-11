統新(6426)今年受到疫情衝擊全球5G基礎建設放緩，加上認列存貨評價損失，使得前三季稅後淨利517.6萬元，每股稅後盈餘0.13元。

統新前三季合併營收3.73億元，年減率32.71％，主要是因為客戶進行庫存水位調整且拉貨保守，第三季合併營收1.09億元、為2019年以來單季新低，因營收而影響庫存去化速度之累計認列存貨評價損失於第三季及前三季分別提列1004萬元與2392萬元，分別影響第三季及前三季毛利率9.17%、6.4％，使得統新前三季稅後淨利517.6萬元，每股稅後盈餘0.13元。

統新表示，今年因受新冠肺炎疫情影響，全球5G基礎建設佈建速度放緩，且晶片供需失衡，5G供應鏈整體市場需求遞延，在沒有新標案推出下，公司客戶進行庫存水位調整且拉貨保守，加上雲端資料中心客戶階段性需求結束，第四季在晶片供需吃緊與美增加基礎建設一憂一喜之下，營收可望小幅回升，但今年營收仍不如預期。

統新10月合併營收4062萬元，累計前10月合併營收4.14億元，年減率32.01%。

展望明年，統新表示，隨著全球疫苗覆蓋率持續提升，經濟活動逐步開展，將加速全球5G基礎建設佈建，統新積極導入具競爭力的各項鍍膜材料，持續拓展產品應用面的廣度，憑藉多年光學鍍膜產業經驗，建立不同波段及市場的薄膜濾光片生產製造技術，以期中長期營運穩健。