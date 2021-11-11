海悅(2348)表示，疫情趨緩雖有助於房市，然營建成本飆高，對於後續房市銷售影響仍需觀察，在央行打炒房不打房的原則下，房市買氣仍以首購首換剛性需求為主，亦是公司布局建案的重點規畫，且未來全球通膨情況與利率走向兩大因素，將會是房市後續觀察指標。

今年受到本土疫情干擾，及營建成本飆高、全球通膨情況與利率走向等因素，海悅指出，公司代銷本業布局全台，且在手接案量充沛，今年營運仍可望上揚，公司並持續且深度與理念契合建商合作，加上多元業務逐漸開展，營運三箭並進策略。

海悅第三季營運，雖受到全國防疫政策室內人流限制影響，然自本土疫情控制得宜，公司8、9月代銷建案平均每周來客人數回升至年初買氣旺盛的每周2000人水準下，買氣回溫穩健挹注代銷業務成長，帶動第三季合併營收11.21億元，年增率1.26％，受益成本費用控制得宜，帶動第三季毛利率回升至63％，較上季增加10.82個百分點，繳出營業淨利5.1億元、稅後淨利3.52億元、每股稅後盈餘3.3元。

海悅前三季營業淨利15.86億元、稅後淨利11.6億元，年增率分別為53.23％與37.43％，每股純益(EPS)逾一個股本達10.9元。