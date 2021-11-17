證交所及櫃買公司公布前3季上市櫃公司獲利情況，本國上市公司及第一上市公司前3季總營收25兆8541億元，年成長4兆2948億元，增幅19.92％；稅前淨利3兆1705億元，年成長1兆5262億元，增幅92.82％。上櫃公司前3季營收1兆9308億元，年成長2983億元，增幅18％，稅前淨利2367億元，年成長711億元，增幅43％。

上市公司獲利成長產業主要為航運業、半導體業及塑膠工業。航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊，終端銷售仍持續擴張，供需失衡使運價維持高檔，獲利成長居個股之冠。半導體業受惠疫情加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。塑膠工業則因基期油價較低，本期終端需求熱絡，產品價量齊昂所致。第一上市公司年前3季來自融資服務、航運、半導體及電機機械等產業之業務需求成長。

上市公司獲利衰退產業主要為水泥、食品及觀光業。水泥因煤價上漲侵蝕毛利，大陸實施能耗雙控及限電使出貨量減，導致獲利衰退。食品及觀光業則受本土疫情衝擊，獲利不如預期。

上櫃公司獲利成長金額前三大產業分別為半導體業、電子零組件業及鋼鐵業，獲利衰退產業分別為貿易百貨、觀光及塑膠工業。在每股盈餘方面，經統計EPS超過10元公司計有37家，5元以上未達10元的公司計74家，2元以上未達5元公司計192家，整體獲利上櫃公司共計616家，約占全體上櫃家數78％。